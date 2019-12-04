Студия OBOZREVATEL: новости международной прессы

Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей международной прессы.

Президентские выборы в США в 2020 году. Мала Харис сообщила, что снимается с выборов.

Соперники Трампа сходят с дистанции

Демократы начинают устранять Джо Байдена с первого места, вместо него они начали поддерживать Пита Бутиджича

Трам провел пресс-конференцию с Макроном: говорили об Украине и НАТО

Сербия отказалась покупать оружие у РФ

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