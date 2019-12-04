Эксперт прокомментировал поправки, которые внесены в закон о земле

Эксперт по вопросам земли Роман Головин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал какие правки уже внесены в законопроект о рынке земли.

"По тем правками, которые я предложил фракциям, есть предложение, что каждый украинец имеет право купить только один участок. Да, скажут, зачем каждому участок, не каждый будет им заниматься, но сейчас мир очень корпоратизированный, можно объединиться, создать коммуну. Независимо от того, сколько нам лет, сколько у нас возможностей. Можем объединиться и сделать общество на несколько тысяч гектаров и нанять директора, который будет на нас работать и приносить нам отчеты. Здесь мы убираем синдром неполноценности, и правительство уже будет работать над тем как сделать землю эффективной", - заявил Головин.

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