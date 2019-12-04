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4 декабря • обновлено в 13:43
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Есть два разных законопроекта о рынке земли: эксперт по земельным вопросам

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Эксперт по вопросам земли Роман Головин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал земельную реформу в Украине, обсуждение, которое сейчас проходит в обществе, и два законопроекта по этому вопросу.

"Общественность сейчас имеет право высказать свое мнение. Объединение и ассоциации не представляют интересы народа. Мы говорим о 10 или 20 тыс. бизнесменов, а им противопоставляются 6 или 7 млн владельцев земли. Фактически каждый украинец будет собственником земли, и от того, как решится этот вопрос, фактически будет зависеть судьба каждого украинца. На обсуждениях нужно ставить вопрос о том, как не избавляться от земли и получить от нее максимальный эффект, начиная от экономического и заканчивая культурным и мировоззренческим", - заявил Головин.

Он также добавил, что сейчас есть два законопроекта относительно земли, и рассказал, о чем идет речь в каждом из этих законопроектов.

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