Сколько лет осталось планете: климатолог

Климатолог Светлана Бойченко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала заявления генсека ООН по необходимым действиям для спасения планеты, которые он определил на конференции в Мадриде.

"Это означает, что мы должны перейти на режим снижения выбросов парниковых газов, и добывать энергию альтернативными способами, чтобы выйти на новый уровень использования альтернативного топлива. Германия, например, получает всю электроэнергию от альтернативных источников, но это не значит, что эта страна полностью отказалась от использования углеродного топлива. Оно нужно, в первую очередь, для химической промышленности. Население планеты растет и потребности тоже растут. Надо стараться, если даже не удастся выйти на цифры, озвученные генсеком, то нужно все равно двигаться в этом направлении", - заявила климатолог.

Она также прокомментировала, сколько лет осталось планете, если ничего не менять.

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