INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Николай Тищенко из "Слуги народа" лоббирует законопроект о добровольцах
Господин Гончаренко из "Европейской Солидарности" написал о культурной экспансии
Ирина Геращенко опубликовала пост о нескольких украинских изданиях, предоставляемых детским садикам Донбасса
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