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3 декабря • обновлено в 14:29
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Николай Тищенко из "Слуги народа" лоббирует законопроект о добровольцах

Господин Гончаренко из "Европейской Солидарности" написал о культурной экспансии

Ирина Геращенко опубликовала пост о нескольких украинских изданиях, предоставляемых детским садикам Донбасса

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