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3 декабря • обновлено в 14:18
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Законодательные акты проверяются на инклюзивность: специалист национальной ассамблеи

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Главный специалист национальной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Полозюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отмечание Международного дня людей с инвалидностью и чувствует ли он на себе изменения для людей с инвалидностью, которые происходят в Украине на протяжении последних лет.

"Я чувствую на себе изменения, потому что я с этой проблемой живу уже 36 лет. В результате спортивной травмы я пользуюсь креслом колесным как основным средством передвижения. Не столько в этот день мероприятия нужно проводить, сколько в этот день нужно отчитываться, что именно сделано в течение года в этой тематике. Я как работник национальной ассамблеи могу сказать, что мы участвуем в разработке строительных норм, в экспертизе законодательных актов,, которые к нам поступают, чтобы учитывалась проблематика людей с инвалидностью. Вот сейчас, например, я зашел в вашу студию без помех, и я не почувствовал себя человеком с инвалидностью, это говорит о том, что ваша студия инклюзивная, то есть мне не понадобилась ничья помощь, чтобы попасть в эту студию. Вот к такому состоянию нашей инфраструктуры мы и стремимся", - заявил Полозюк .

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