Президент через соцсети давил на суд по делу контрабандистов: адвокат

Адвокат Игорь Степанов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал информацию о том, что под залог из СИЗО вышел известный контрабандист Альперин.

"Здесь есть логическая ошибка. Альперина привлекают к уголовной ответственности, что закончится приговором или оправдательным, или обвинительным. То, что ему избрали залог, это лишь мера. Это лишь средство, чтобы гражданин был все время где-то, но чтобы он был обязан приходить на суд. Если Альперин нарушит условия залога, то этот залог будет возвращен в доход государства и ему будет избираться другая мера пресечения. Люди часто путают. Говорят, что вот он вышел. А это не так. Даже если он куда-то исчезнет, то все равно приговор будет в результате судебного заседания", - заявил адвокат

Он также отметил, что действия президента Украины, который через социальные сети призвал найти беглеца Аперина и привести его в суд, недопустимы, поскольку, по мнению адвоката, таким образом президент Украины будто-бы давил на суд.

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