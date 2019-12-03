Самое важное – это вооруженные силы: эксперт про Будапештский меморандум
Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Он прокомментировал годовщину подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994 между Украиной, США, Великобританией и РФ.
"Политика бывает циничной и как бы там ни было, при всех принципах, которые сейчас есть, мир стал более гуманным. Хотя это тоже вопрос дискуссионный. Я хочу обратить внимание на недавнее интервью президента Франции Макрона, который сказал, что самое важное сейчас - это вооруженные силы. Это дает ответ на все вопросы. А что касается Будапештского меморандума: ну, мне кажется, что он уже себя исчерпал, это уже всем стало очевидно", - заявил Мусиенко.
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