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3 декабря • обновлено в 14:25
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Самое важное – это вооруженные силы: эксперт про Будапештский меморандум

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Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал годовщину подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994 между Украиной, США, Великобританией и РФ.

"Политика бывает циничной и как бы там ни было, при всех принципах, которые сейчас есть, мир стал более гуманным. Хотя это тоже вопрос дискуссионный. Я хочу обратить внимание на недавнее интервью президента Франции Макрона, который сказал, что самое важное сейчас - это вооруженные силы. Это дает ответ на все вопросы. А что касается Будапештского меморандума: ну, мне кажется, что он уже себя исчерпал, это уже всем стало очевидно", - заявил Мусиенко.

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Александр Мусиенко
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Самое важное - это единство страны. Которое достигается согласием граждан, а не принуждением и разделением.
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