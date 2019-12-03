Зеленский оказался крепким середнячком: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал сообщение о готовности всех участников нормандского формата до встречи на высшем уровне.

"Должен признать, что можно было ожидать большего провала, учитывая его опыт. Но Владимир Зеленский оказался крепким середнячком в дипломатии, особенно во внешней политике. Президент ориентиры определил, президент ориентиры понимает. На внутренней арене, здесь можно было бы дискутировать, здесь есть определенные свои провалы, а во внешней политике естья фактор профессионального подхода, учитывая постоянство профессиональной дипломатии", - заявил Семенюк.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!