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3 декабря • обновлено в 11:02
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Зеленский оказался крепким середнячком: эксперт по международным вопросам

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Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал сообщение о готовности всех участников нормандского формата до встречи на высшем уровне.

"Должен признать, что можно было ожидать большего провала, учитывая его опыт. Но Владимир Зеленский оказался крепким середнячком в дипломатии, особенно во внешней политике. Президент ориентиры определил, президент ориентиры понимает. На внутренней арене, здесь можно было бы дискутировать, здесь есть определенные свои провалы, а во внешней политике естья фактор профессионального подхода, учитывая постоянство профессиональной дипломатии", - заявил Семенюк.

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