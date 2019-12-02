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2 декабря • обновлено в 22:15
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Транспортный коллапс в столице

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Боярка, Васильков, Вышгород, Ирпень и другие города под Киевом, всего их 11 - это города, из которых каждое утро в столицу едут на работу.

В сюжете ObozTV говорится о транспорте, которым каждое утро жители пригорода Киева добираются до работы.

Журналисты рассказали, за что полиция штрафует водителей маршрутных такси, а также взяли интервью у водителей маршруток и полицейских.

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