Транспортный коллапс в столице
Боярка, Васильков, Вышгород, Ирпень и другие города под Киевом, всего их 11 - это города, из которых каждое утро в столицу едут на работу.
В сюжете ObozTV говорится о транспорте, которым каждое утро жители пригорода Киева добираются до работы.
Журналисты рассказали, за что полиция штрафует водителей маршрутных такси, а также взяли интервью у водителей маршруток и полицейских.
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