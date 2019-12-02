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2 декабря • обновлено в 22:12
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От главы ГБР мало что зависит: юрист

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Специалист экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал ход дел Майдана и возможное увольнение Романа Трубы.

"От Романа Трубы почти ничего не зависит. Да, президент может его уволить, если будут какие-то основания, пока таких оснований нет. Но я согласен с тем, что можно было ставить вопрос острее. Что касается нового законопроекта о расширении его полномочий, то все понимают, что человек каким-то образом под себя этот законопроект продумал, пришла к президенту и каким образом его убедил ", - заявил Крапивин.

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