Официант перевел "Слуге народу" более 200 000 долларов: подробности скандала

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал громкие денежные скандалы, связанные с партией "Слуга народа".

"Мы с коллегой Александром Литвиным, это наш руководитель отдела экономики, он очень интересную ситуацию развил. Он позвонил одному из "филантропов", и оказалось, что человек, который прислал где-то 6 или чуть более миллионов гривен, он недавно вернулся из армии и сейчас работает официантом в одном из киевских заведений. Сам он из какого-то поселка, зовут его Ярослав. На него была оформлена фирма "Ярославова реклама", то есть люди даже не парились с названием... И когда ему позвонили и сказали, что он больше 200 000 долларов перевел одной из партий. он был в шоке", - отметил Тысячный.

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