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2 декабря • обновлено в 22:17
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Встреча Зеленского и Путина: Россия хочет решить проблемы, которые сама себе создала

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Дипломат Андрей Веселовский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал подробности будущей встречи Зеленского и Путина, а также сообщения российских СМИ о готовности российского президента к этой встрече.

"Я думаю, что хотят создать впечатление, что царь наконец-то согласился поговорить с вассалом. Верный вассал давно его просил, на колени пада и так далее, а теперь царь говорит - ну хорошо. Причем две недели назад говорил не знаю, может будет встреча может нет. Потом через неделю - ну скорее будет, но неофициальная в коридоре. А теперь уже ищут развязки. Искать развязки в коридоре нельзя, очевидно надо садиться и серьзено говорить. Очевидно, у российской стороны есть необходимость решить те вопросы, которые она сама себе создала. А это вопрос Донбасса и газового транзита" - заявил дипломат.

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