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2 декабря • обновлено в 22:17
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Разборки в стиле 90-х в Киеве: погиб трехлетний ребенок

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Пресс-секретарь Шевченковского отдела полиции Анна Зубрева в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости об обстрела авто в Киеве. По сообщениям правоохранителей погиб ребенок. Это трехлетний сын Вячеслава Соболева, на которого предположительно готовили покушение. Ребенок умер в карете скорой помощи. ЧП произошло на ул. Льва Толстого в столице Украины.

"Вчера и сегодня правоохранители опрашивают всех свидетелей и очевидцев данного события, изымает записи с камер видеонаблюдения. Сейчас оперативники проводят весь комплекс оперативно-розыскных мер, чтобы установить подозреваемого и его задержать. Если их задержат, им грозит до 15 лет лишения свободы. Вчера в 17:15 были введены две полицейские спецоперации, которые продолжаются до сих пор. Они будут продолжаться", - отметила Зубрева.

Она также прокомметировала состояние Соболева.

"С ним все нормально, и вчера тоже все нормально было", - заявила спикер.

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Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Покушение на Соболева
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