Разборки в стиле 90-х в Киеве: погиб трехлетний ребенок

Пресс-секретарь Шевченковского отдела полиции Анна Зубрева в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости об обстрела авто в Киеве. По сообщениям правоохранителей погиб ребенок. Это трехлетний сын Вячеслава Соболева, на которого предположительно готовили покушение. Ребенок умер в карете скорой помощи. ЧП произошло на ул. Льва Толстого в столице Украины.

"Вчера и сегодня правоохранители опрашивают всех свидетелей и очевидцев данного события, изымает записи с камер видеонаблюдения. Сейчас оперативники проводят весь комплекс оперативно-розыскных мер, чтобы установить подозреваемого и его задержать. Если их задержат, им грозит до 15 лет лишения свободы. Вчера в 17:15 были введены две полицейские спецоперации, которые продолжаются до сих пор. Они будут продолжаться", - отметила Зубрева.

Она также прокомметировала состояние Соболева.

"С ним все нормально, и вчера тоже все нормально было", - заявила спикер.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!