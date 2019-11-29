60% всех кибернетических атак осуществляют российские хакеры: эксперт по информационной защите

Эксперт по информационной политике и кибернитичной защите Эллина Шнурко-Табакова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала развитие информационного общества в Украине.

"Есть хакеры, которые отслеживают все возможные дыры на различных сайтах по всему миру. Если ваш сайт пересек некую черту посещаемости, то он может стать интересным для распространения вирусов или стать частью бот-сети. Согласно многих исследований, Украина занимает одно из первых мест среди стран, страдающих от кибернетических атак, и около 60% из них, это атаки, которые осуществляют кибернетические войска РФ", - заявила Эллина Шнурко-Табакова.

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