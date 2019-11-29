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30 ноября • обновлено в 11:15
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Доктора в Украине боятся ВИЧ-инфицированных пациентов: эксперт по правам человека

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Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он рассказал о проблемах ВИЧ-инфицированных в Украине.

"Что касается правовых ограничений, то на сегодняшний день существуют ограничения, в частности, в усыновлении. Мы как раз работаем над тем, чтобы изменить эту правовую норму. Существует запрет относительно усыновления детей в обычном порядке людьми, у которых ВИЧ-инфицированный статус. Тут можно говорить о том, что лица с ВИЧ-статусом, которые получают надлежащую программную поддержку – например, есть антиретровирусная терапия, которая обеспечивает практически полноценную жизнь лицам с ВИЧ-заболеванием, и они даже не представляют риска для окружающих, в плане того, что они могут передать даже при физическом контакте, даже если речь идет об угрожающей ситуации через кровь, – то этот риск сведен к минимуму, он практически отсутствует. Это один компонент. Второй – существует определенная стигматизация, когда женщины с ВИЧ-статусом рожают ребенка, то есть определенная "геттизация" – не в каждом роддоме и при определенных условиях они рожают ребенка, и мы знаем, что даже в Киеве есть роддом, куда направляют для родов именно женщин с таким статусом. Это проблемы. Это вопросы, которые вызывают опасения и страхи у медицинских сотрудников, которые очень боятся ВИЧ-инфицированных людей и всегда перестраховываются в общении с ними", - заявил Павличенко

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