Доходы украинцев вырастут: заявления министерства экономики
Если сравнивать с докризисным периодом, то реальные доходы украинцев выросли на 18%.
Такое заявление сделал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Ранее в правительстве прогнозировали стремительный рост заработной платы в Украине до 2022 года.
16 000 грн - именно столько должна составлять средняя зарплата в 2022 году.
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