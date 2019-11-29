Доходы украинцев вырастут: заявления министерства экономики

Если сравнивать с докризисным периодом, то реальные доходы украинцев выросли на 18%.

Такое заявление сделал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Ранее в правительстве прогнозировали стремительный рост заработной платы в Украине до 2022 года.

16 000 грн - именно столько должна составлять средняя зарплата в 2022 году.

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