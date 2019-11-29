Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:22
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Можно ли сэкономить в Черную пятницу в Украине: эксперт по продажам

282
Читать материал на украинском

Эксперт по управлению продажами Дмитрий Суслов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, можно ли будет сэкономить во время распродаж на Черную пятницу в Украине.

"Люди ожидают, что во время Черной пятницы цены станут максимально доступными на те или другие товары для конкретного периода. В Черную пятницу можно максимально хорошо распродать старую летнюю коллекцию одежды и т.д. Любая распродажа - это эмоциональные покупки. Вы можете приходить за одной вещью, но процесс вас засасывает, и вы можете приобрести больше вещей чем планировали. Все знают о Черной пятнице заблаговременно, к тому же смартфоны просто заваливают сообщениями, вот сейчас только три дня огромные скидки и т. д. Кроме того, если компания хорошо работает с базой клиентов, то они присылают различным типам и группам клиентов разные предложения", - заявил Суслов.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости