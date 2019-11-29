Можно ли сэкономить в Черную пятницу в Украине: эксперт по продажам

Эксперт по управлению продажами Дмитрий Суслов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, можно ли будет сэкономить во время распродаж на Черную пятницу в Украине.

"Люди ожидают, что во время Черной пятницы цены станут максимально доступными на те или другие товары для конкретного периода. В Черную пятницу можно максимально хорошо распродать старую летнюю коллекцию одежды и т.д. Любая распродажа - это эмоциональные покупки. Вы можете приходить за одной вещью, но процесс вас засасывает, и вы можете приобрести больше вещей чем планировали. Все знают о Черной пятнице заблаговременно, к тому же смартфоны просто заваливают сообщениями, вот сейчас только три дня огромные скидки и т. д. Кроме того, если компания хорошо работает с базой клиентов, то они присылают различным типам и группам клиентов разные предложения", - заявил Суслов.

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