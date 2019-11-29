Ограничат ли свободу слова в Украине: комментарий эксперта

Эксперт по вопросам информационной политики Татьяна Попова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала заявления от депутата "Слуги народа", которая призвала ограничить свободу слова в Украине.

"Конечно, это абсурд. Это неправильное заявление как для бывшей журналистки, так и для представительницы политической партии. Единственное, что нас отличает от РФ - это именно свобода слова. Это очень неправильное заявление. Я думаю, что если они не могут чего-то говорить, что-то является секретным, пусть просто не говорят этого... Опять же, ситуация с Зверобой - они в своем видео запугивали президента и призвали подорвать его гранатой, или что-то такое, я уже точно не помню, что они там говорили. Там точно было что-то об угрозах. Это к свободе слова не имеет никакого отношения. Там совершенно другая история, которую не нужно было комментировать с позиции свободы слова", - заявила Попова.

Она также прокомментировала возможность криминализации дезинформации.

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