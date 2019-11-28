Как получать необходимый белок во время поста: советы диетолога

Врач-диетолог Анна Мельничук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, из каких продуктов можна брать растительный белок.

"Это бобовые – прекрасный источник хорошего растительного белка. Нут, маш, чечевица, фасоль разных видов. Но относительно бобовых есть определенные нюансы. Если человек хочет получить максимальный белок из этих продуктов – желательно замочить бобовые. Т.е. вспомните, как делали ваши бабушки, родители. У нас дома всегда стояла тарелочка, где мама замачивала фасоль. Никто никогда не кидал фасоль просто так. Она должна набухнуть. Хотя бы ночь, хотя бы на 8 часов вы замачиваете бобовые. Тогда это позволит не так длительно их варить, чтобы они не так много питательных веществ теряли при термической обработке, и это позволит вам лучше усвоить данный белок. Без бобовых человек не сможет нормально придерживаться поста", - заявила диетолог.

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