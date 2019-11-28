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29 ноября • обновлено в 11:25
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Более полумиллиона елок перед новым годом только для нужд киевлян: комментарий эколога

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Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о новогодней елке в Киеве. По информации коммунальщиков, для того чтобы ее собрать, в Киев везут 400 елок.

"Всеукраинская экологическая лига уже на протяжении 20 лет выступает категорически против того, чтобы использовать живые срубленные деревья в новогодний период. По Киеву больше 500 000 деревьев привозят, чтобы продать перед Новым годом. И в последние дни эти деревья, которые никто не продал, просто валяются по городу. По нашим подсчетам их более 20 000", - заявила эколог.

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Татьяна Тимочко
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