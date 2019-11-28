Решение Стокгольмского арбитража неполное: эксперт по энергетическим вопросам

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что "Газпром" проиграл суд Украине в Стокгольмском арбитраже. Он также пояснил слухи о том, что Украина готова простить России газовые долги.

"Если они нам поставят газ, то мы просто засчитаем им эту поставку как долг, то есть никто никому ничего не будет прощать. А что касается решения Стокгольмского арбитража, то там немного запутанная ситуация. То решение, которое мы имеем сейчас, оно не полное. Это скорее техническое решение, сомнений по которому ни у кого не возникало, а вот ключевое, полное решение будет рассмотрено позже, уже в 2020 году. Возможно, ближе к осени", - заявил он.

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