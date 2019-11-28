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29 ноября • обновлено в 12:17
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Децентрализация узаконит феодализм в Украине: пресс-секретарь комитета избирателей

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Заместитель генерального директора комитета избирателей Украины Наталья Линник в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, когда состоятся местные выборы в Украине, и какие последствия будет иметь реформа децентрализации в Украине.

"Реформа децентрализации может не добавить феодализма, она может разве что его узаконить. Ну вот например, приезжает новый человек и хочет сделать свой бизнес, если он не имеет договоренностей с местными элитами, его просто выживут, сожгут производство, или сожгут дом. И будет сложно доказать это, потому что не найдется свидетелей. Можно вспомнить ситуацию в 2015 году, когда мэр Кривого Рога не смог ничего сделать, ведь не было договоренностей с местным советом, и он был вынужден уйти со своего поста", - заявила Линник.

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Персона
Наталья Линник
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