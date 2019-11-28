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29 ноября • обновлено в 11:32
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На местных выборах будут побеждать не партии, а местные хозяйственники: спикер комитета избирателей

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Заместитель генерального директора комитета избирателей Украины Наталья Линник в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала местные выборы, процесс подготовки к которым уже начался в Украине. Они должны состояться 29 декабря 2019.

"Хочется сказать, что местный аспект выборов, особенно выборы в территориальных общинах, касается известности определенных персоналий, а не партий. Поэтому местные выборы 2019 будут показателем, насколько оперативно сработает команда "Слуги народа" на этих местных выборах. Результат выборов в этих местных общинах предсказуем. Проходить будут хорошие крепкие хозяйственники. Там выбирают не бренды, а тех людей, которых знают люди. И результат "Слуги народа" будет зависеть во многом от того, смогут ли они договориться с этими "крепким хозяйственниками", чтобы они представляли партию", - заявила Линник.

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