Есть договоренность об очередном этапе обмена пленными: Георгий Тука

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал результаты переговоров ТКГ в Минске.

"Единственная позитивная новость, которую я услышал вчера, но пока у меня есть сомнения, что она будет реализована на самом деле - это то, что вроде бы была достигнута договоренность об очередном этапе обмена и освобождения наших пленных. Что касается других пунктов, которые были указаны в докладе Дарки Олифер, то я слышу все эти пункты далеко не первый год: и о Золотом, и о многом другом. все это остается неизменным, и уже достаточно длительное время нас этими вопросами шантажируют", - заявил Тука.

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