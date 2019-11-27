INSTAOBOZ: обзор Instagram украинских политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Юлия Мендель опубликовала фотографии из Эстонии, где 99% государственных услуг уже являются цифровыми.
Ирина Геращенко выставила "семейную фотографию"
Петр Порошенко показал нестандартную фотографию без подписи
Народный депутат Дубинский пришел на митинг под Нацбанком Украины
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