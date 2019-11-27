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29 ноября • обновлено в 12:23
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Правительство рассчитывает на 12 млрд долларов от украинских заробитчан: прогнозы эксперта

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Вице-президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL"

Он прокомментировал новости о том, что правительство Украины ожидает 12 млрд долларов поступлений от украинских заробитчан за рубежом.

"Люди сами выбирают, где им работать. Если у нас демократическое общество, то мы не можем запретить людям, где им работать. Что касается денег, то надо понимать, что это действительно очень большая сумма, и она нужна нашей стране. Если взять длительную перспективу, то нам нужно понимать, что те люди, которые ездят на работу в Польшу, они работают в основном по 3 месяца. Кроме того, есть очень большое количество украинцев, которые работают там "в черную", и банк Польши не может их сосчитать. Следовательно, те украинцы, которые работают по три месяца, то есть: три месяца в Польше, потом три месяца дома, три месяца в Польше, три месяца в Украине - ну сколько они так будут ездить? Ну, два-три года, а потом они будут уже настолько хорошо там разбираться, что просто захотят там остаться", - заявил Александров.

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