Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:23
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Вырастут тарифы на электроэнергию для населения: комментарии эксперта

Читать материал на украинском

Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL"

Она прокомментировала новости о том, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию.

"Традиционно бытовые потребители, население, недоплачивают за электроэнергию. Уже достаточно долгое время в Украине существует перекрестное субсидирование, то есть бизнес и промышленные потребители, они платят и за себя, и за население. Это 40-50 млрд гривень в год. Эта система является несправедливой, это значит. что цена электроэнергии она ложится в цену наших товаров, и люди все равно потом ее платят. Более справедливо, когда каждый будет платить сам за себя. Мы имели похожую ситуацию за газ, когда население платило мало, но "Нафтогазу" доплачивало государство", - заявила эксперт.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Бойко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости