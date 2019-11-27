Вырастут тарифы на электроэнергию для населения: комментарии эксперта

Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL"

Она прокомментировала новости о том, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию.

"Традиционно бытовые потребители, население, недоплачивают за электроэнергию. Уже достаточно долгое время в Украине существует перекрестное субсидирование, то есть бизнес и промышленные потребители, они платят и за себя, и за население. Это 40-50 млрд гривень в год. Эта система является несправедливой, это значит. что цена электроэнергии она ложится в цену наших товаров, и люди все равно потом ее платят. Более справедливо, когда каждый будет платить сам за себя. Мы имели похожую ситуацию за газ, когда население платило мало, но "Нафтогазу" доплачивало государство", - заявила эксперт.

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