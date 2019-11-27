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29 ноября • обновлено в 12:27
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Государство обязало "Укрзализныцю" перевозить грузы для олигархов в убыток: эксперт

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Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал плановые реформы в "Укрзализныце".

"Мы видим непрофессиональность министра, который ранее был милиционером, а теперь занимается железнодорожным транспортом. К сведению Владислава, - нет дотаций государства на работу Укрзализныци, есть перекрестное субсидирование, когда правительство обязало Укрзализныцю перевозить грузы для украинских олигархов ниже себестоимости, а на малом и среднем бизнесе - зарабатывать. Но прибыли не хватает для того чтобы покрывать убытки. А то что говорит Владислав по поводу разделения, это то же самое как, если человек упал, у него открытый перелом, а кнему приходит оккулист и начинает смотреть ему зрение", - заявил Александр Кава.

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