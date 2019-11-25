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25 ноября • обновлено в 14:54
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Николай Тищенко показал фотографию, где он счастлив, что прилетел в Роттердам

Господин Скичко также показал несколько фото с рабочего визита в Нидерланды

Юлия Мендель продолжает писать о наставничестве

Макс Нефедов сделал вазу из пустой бутылки от джина

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

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