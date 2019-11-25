INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Николай Тищенко показал фотографию, где он счастлив, что прилетел в Роттердам
Господин Скичко также показал несколько фото с рабочего визита в Нидерланды
Юлия Мендель продолжает писать о наставничестве
Макс Нефедов сделал вазу из пустой бутылки от джина
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