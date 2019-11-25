Украина получит помощь от США в полном объеме: эксперт по международным вопросам

Эксперт-международник Юлия Осмоловская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала задержку с военной помощью США Украине, и стоит ли нам рассчитывать на поддержку США в будущем.

"Я не вижу в этом зраду. Поскольку у нас был политический вопрос в начале сентября. Он касался принципиального предоставления или непредоставления помощи. Большая часть уже поступила, и осталось 35 млн - а это незначительное количество от общей суммы для того, чтобы искать здесь определенный громкий политический подтекст. Напротив, администрации Трампа важно сейчас продемонстрировать, что нет никаких ограничений, оговорок и независимо от того, как развиваются коммуникации непосредственно с командой Зеленского, помощь будет поступать", - заявила эксперт.

Она добавила, что Украина может рассчитывать на получение подобной помощи и в будущем.

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