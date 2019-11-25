Демонизировать Путина – контрэффективно: эксперт-международник

Эксперт-международник Юлия Осмоловская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о том, что разведка США обвиняет президента РФ Путина, будто бы он лично замешан в дезинформации против Украины.

"Дональд Трамп, насколько я понимаю, убежден именно в том, что Украина, а не РФ, вмешивалась в выборы в США. Мы периодически с вами в этой студии говорим о том, на сколько контрэффективно демонизировать Путина, ведь от этого у нас складывается впечатление, что РФ сейчас руководит всем миром. И что мы имеем на выходе сейчас? Настолько противоречивая информация относительно российского или украинского вмешательства, что я не думаю, что у американцев есть какая-то четкая позиция и понимание, кто собственно был виноват. Здесь скорее действует принцип как в известном анекдоте - "ложечки нашлись, но осадочек остался", - заявила эксперт.

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