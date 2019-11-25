Как работает украинская разведка в ОРДЛО: комментарии эксперта

Директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета "Острожская академия" Тарас Жовтенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих.

Он прокомментировал новости о том, что бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины, и рассказал об украинской агентуре в ОРДЛО.

"Думаю, это однозначно не единичный случай. Поскольку агентурная работа – краеугольный камень работы любых спецслужб, в том числе украинских. Если мы говорим о работе спецслужб во время войны или военного конфликта, то эта работа намного более актуальна, чем в мирное время. Поэтому, однозначно, таких людей намного больше. Очевидно, что они находятся на разных статусах и на разном уровне, и занимаются теми задачами, которые актуальны для обеспечения нашей безопасности", - заявив Жовтенко.

Он также дал комментарий относительно практической выгоды для Украины от людей, которые работают в ОРДЛО.

"Тут бы я выделил три основных момента. Первый – приоритет №1 работы любых спецслужб – сбор информации о реальных потенциальных угрозах. Причем разноплановых. Даже если мы говорим о вооруженном конфликте, нельзя отбрасывать важность информации гражданского характера: о социально-экономическом состоянии, уровень настроений среди населения и так далее. Второй момент – выполнение каких-то специфических заданий, связанных с должностью, которую человек занимает. Например, в этом случае – внесение каких-то конфликтных моментов в отношения руководства т.н. "республик". И третий момент – уже производное от первых двух, это создание в том числе и информационных поводов, которые мы сегодня обсуждаем. Потому что информация о работе таких людей также распространяется не случайно, и она должна быть вписана в общую информационную политику государства", - добавил он.

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