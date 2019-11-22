Выгодно ли покупать что-то на Черную пятницу в Украине: советы эксперта

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал скидки, которые ожидаются на Черную пятницу, а также, что будет выгодно покупать в этот день в Украине.

"У нас большие скидки в 85-90% - это очень редкое явление. Если у нас и будут такие скидки на какой-то товар, то количество продуктов будет очень ограниченным или эти скидки будут на продукты, которые будут не интересны широким слоям покупателей. То что мы увидели вчера, например, я пришел в магазин, а там уже куча стикеров со скидками, то есть они будут пытаться продать то, что не смогли продать со скидкой раньше. Там была цена 149 грн, а потом стала 199 грн, то есть если они дадут скидку в 25%, то будут продавать по той же цене, что и до этого", - заявил Несмиянов.

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