Главная Новости
22 ноября • обновлено в 13:57
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Адвокат прокомментировал слухи о том, что Андрей Богдан нарушал закон

73
Читать материал на украинском

Адвокат, эксперт по вопросам уголовного права Сергей Лапутько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал слухи о том, что глава ОП Андрей Богдан был пойман на нарушении закона, когда будто бы получал теневую ЗП в конвертах.

"Я не вижу проблемы в этой ситуации. Так как новый закн об адвокатуре и адвокатской деятельности начал работать с 2012 года. Перед эфиром я посмотрел информацию по господину Богдану, и, насколько мне известно, никаких нарушений до 2012 года там не было. В 2012 году он приостановил свою деятельность и возобновил ее лишь в 2014", - заявил Лапутько.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости