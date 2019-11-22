Адвокат прокомментировал слухи о том, что Андрей Богдан нарушал закон

Адвокат, эксперт по вопросам уголовного права Сергей Лапутько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал слухи о том, что глава ОП Андрей Богдан был пойман на нарушении закона, когда будто бы получал теневую ЗП в конвертах.

"Я не вижу проблемы в этой ситуации. Так как новый закн об адвокатуре и адвокатской деятельности начал работать с 2012 года. Перед эфиром я посмотрел информацию по господину Богдану, и, насколько мне известно, никаких нарушений до 2012 года там не было. В 2012 году он приостановил свою деятельность и возобновил ее лишь в 2014", - заявил Лапутько.

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