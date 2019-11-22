Доля российского дизтоплива в импорте уменьшилась почти вдвое: эксперт по нефтепродуктам

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал перспективы и прогнозы рынка нефтепродуктов в Украине. Будет ли хватать украинцам дизтоплива и не подорожает ли дизтопливо этой зимой.

"Мы с господином Герусом были на одной и той же кнференции неделю назад, и там звучали совсем другие цифры, отличные от тех, которые называет господин Герус. Чтобы мы понимали, не существует цены российской, белорусской или литовской, существует цена на рынке плюс логистика . Украина получала дешевое дизтопливо из-за дешевой логистики. А господин Герус закрыл тот путь транспортировки, установив особые налоги на логистику, что на моей практике происходит впервые и является, так сказать, "инновацией". Рынок Украины вообще очень диверсифицированный, он получает поставки из разных направлений. Уже были попытки РФ воздействовать на Украиский рынок топлива, но ничего из этого не вышло. И сейчас действительно доля российского дизтоплива с 44% процентов уменьшилась до 27%", - заявил Косянчук.

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