Топливо зимой не подорожает: эксперт по нефтепродуктам

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал перспективы и прогнозы рынка нефтепродуктов в Украине. Будет ли не хватать украинцам топлива зимой и не подорожает ли это топливо.

"На самом деле пока оснований для какого-то повышения я не вижу. Рынок входит в метрвий сезон. Люди мало ездят. Пользуются общественным транспортом. Мало ездят на длинные дистанции. А если разобраться, от чего зависят цены, то тоже нет оснований. Цена зависит от внешнего рынка , потому что мы импортозависимое государство; от курса гривни, потому что платим в долларах или в евро. А когда мы видим цену на АЗС, то мы должны понимать, что ориентировочно 47% от этой цены идет а актив государства", - заявил Косянчук.

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