INSTAOBOZ: Порошенко записал видеообращение к украинцам
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Президент Зеленский написал, что голоса миллионов граждан слились в единый голос нации
Он также опубликовал фотографию со встречи украинских кораблей, которые вернулись из российского плена
Премьер-министр Гончарук выставил фотографию со встречи министров
Юлия Мендель опубликовала видео со встречи украинских кораблей
Ирина Геращенко побывала в Загребе и написала пост, что Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО
Петр Порошенко написал пост и опубликовал видео о сегодняшнем дне
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