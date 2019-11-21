INSTAOBOZ: Порошенко записал видеообращение к украинцам

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Президент Зеленский написал, что голоса миллионов граждан слились в единый голос нации

Он также опубликовал фотографию со встречи украинских кораблей, которые вернулись из российского плена

Премьер-министр Гончарук выставил фотографию со встречи министров

Юлия Мендель опубликовала видео со встречи украинских кораблей

Ирина Геращенко побывала в Загребе и написала пост, что Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО

Петр Порошенко написал пост и опубликовал видео о сегодняшнем дне

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