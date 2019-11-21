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21 ноября • обновлено в 13:41
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День борьбы с курением: как бросить курить

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Исполнительный директор ОО "Жизнь" Лилия Олефир в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала Всемирный День отказа от курения.

"Очень часто в разные жизненные этапы люди могут приходить к решению, что они хотят курить, а на каких-то жизненных этапах они хотят бросить курить. Рано или поздно идея бросить курить может появляться, особенно, когда мы говорим о людях с 20-летним стажем, когда им становится трудно подниматься по лестнице или бегать утром. Чем старше становится человек, тем больше ощущаются негативные последствия для здоровья", - отметила эксперт.

Она также рассказала о методах, как можно бросить курить.

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Лілія Олефір
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