Ценные личные вещи моряков просто украли: адвокат о возвращении кораблей из российского плена

Адвокат Николай Полозов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал возвращение украинских кораблей и моряков на Родину.

"Практически сразу после захввата, еще зимой, было демонтировано с кораблей радионавигационное оборудование, вывезены все артиллерийские боеприпасы, изъято личное стрелковое оружие моряков, а также их документы и такие предметы, как телефоны, компьютеры, дисковые накопители. Сейчас эти все предметы также являются вещественными доказательствами, в отношении их проводились экспертизы. По российским законам судьбу вещественных доказательств в конечном счете определяет суд при вынесении итогового приговора. Но до этого момента на стадии предварительного расследования следователь вправе своим постановлением исключить эти предметы из числа вещественных доказательств. Часть личных вещей морякам была возвращена, а некоторые вещи пропали. Например, ценные вещи при задержании. Мы их даже не нашли в числе вещественных доказательств. Это отдельная история, мы будем разбираться, при каких обстоятельствах эти вещи были утеряны и похищены", - заявил адвокат.

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