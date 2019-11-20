Двое правоохранителей навеселе застрелили ребенка: как проходит следствие по этому делу

Юрист Игорь Степанов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал убийство Кирилла Тлявова и расследование, которое происходит по этому делу. Двое подозреваемых по этому делу - правоохранители. Подозреваемые смастерили себе мишень для развлечения. Они были навеселе, и хотя они знали, что территория простреливается, совершили несколько выстрелов. В результате этих выстрелов они убили ребенка и, не зная этого, спокойно поехали развлекаться дальше.

"Они не были на службе в это время. Так что их нельзя называть правоохранителями. Они в свободное от работы время развлекались таким образом. Я не согласен с тем, что они владели оружием должным образом. Также, с моей точки зрения, будет невозможно доказать , что именно тот милиционер, которому инкриминируется убийство, выстрелил. В то время во дворе было всего четыре человека. Двое из них не помнят или говорят, что не помнят, кто и когда совершил тот выстрел", - заявил юрист.

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