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20 ноября • обновлено в 14:48
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Как правоохранители затягивают дело убитого в Прилуках парня: комментарий юриста

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Юрист Игорь Степанов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал случай гибели мальчика Дениса Чаленко в Прилуках и ход расследования этого дела. Официальная версия - несчастный случай, но родители уверены, что мальчика убили. Говорят о причастности детей киевских судей, из-за чего дело могут затягивать.

"Конечно, когда сбивает поезд, то таких травм в принципе не может быть. Я думаю, что сначала, когда выехала на расследование следственно-оперативная группа, они приняли решение не усложнять себе жизнь и сфабриковать все как несчастный случай, а все дальнейшие действия следователей стали следствием тех действий", - заявил юрист.

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Ігор Степанов
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