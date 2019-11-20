Как правоохранители затягивают дело убитого в Прилуках парня: комментарий юриста
Юрист Игорь Степанов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Он прокомментировал случай гибели мальчика Дениса Чаленко в Прилуках и ход расследования этого дела. Официальная версия - несчастный случай, но родители уверены, что мальчика убили. Говорят о причастности детей киевских судей, из-за чего дело могут затягивать.
"Конечно, когда сбивает поезд, то таких травм в принципе не может быть. Я думаю, что сначала, когда выехала на расследование следственно-оперативная группа, они приняли решение не усложнять себе жизнь и сфабриковать все как несчастный случай, а все дальнейшие действия следователей стали следствием тех действий", - заявил юрист.
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