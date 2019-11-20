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20 ноября • обновлено в 14:48
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Будет ли Украина работать с МВФ: комментарии экономиста

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Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что Украина может закончить сотрудничество с МВФ до 2023 года.

"На мой взгляд, это скорее медиа-активность со стороны министерства финансов, чем какие-то реальные дела, не нужно эти фразы воспринимать однозначно. Согласитесь, что слова "должен стать последним", и слова "станет последним" - имеют совершенно разное значение. Госпожа Маркарова говорит, что физически нет никакой необходимости получать эти средства. Но они проводят переговоры, говорят о том, что это будет трехгодичная программа. Меня удивляют суммы от 5 до 10 млрд, которые называются, будто бы правительство не знает четко, сколько именно денег им нужно", - заявил экономист

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Игорь Гарбарук
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