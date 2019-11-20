Эстония хочет вернуть 5% территории, которые аннексировала РФ

Эксперт по международным вопросам Юрий Кравченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы

Он прокомментировал новости о том, что Эстония потребовала от РФ вернуть свои земли. Этого требует председатель парламента Эстонии. Такие заявления появились в его публикации в сети Facebook. Согласно им Россия будто бы аннексировала около 5% территории Эстонии.

"Я не верю в успешность подобных заявлений, ведь это приведет к пересмотру большого количества других международных договоров", - отметил Кравченко.

Он напомнил о примере Twitter-дипломатии Дональда Трампа, а этот случай, по словам эксперта, что-то вроде Facebook-дипломатии.

"Здесь надо обратить внимание, что этот пост был реакцией на заявление российской стороны, и здесь стоит отметить, что россияне делают это не просто так и не первый раз, им есть к кому апеллировать, ведь 24% населения Эстонии - это русские", - заявил Кравченко.

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