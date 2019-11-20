В Украине можно будет изменить отчество: комментарии юриста

Юрист, эксперт Станислав Куценко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что украинцам могут позволить менять отчество.

"Важность для общества - это одно, а важность относительно семейного права - это другое дело. Если брать гражданский и семейный кодекс, то это будет очень значительное изменение. Изменение отчества - это сложная процедура, ведь отца поменять невозможно. Законодатель в данной ситуации хочет пойти по пути европейской практики, чтобы выполнять основные права человека, которые также состоят и в том, что никто не может быть ограничен в праве выбора имени и фамилии, а так же - отчества. Законодатель предусматривает, что отчество можно изменять самостоятельно с 16 лет", - заявил юрист.

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