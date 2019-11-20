Депутат должен получать 10 тыс. долларов в месяц, но общество этого не понимает

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал скандальные заявления Анны Скороход по поводу дополнительных выплат, которые якобы получают депутаты от "Слуги народа".

"Депутаты из предыдущей каденции просто смеются с сумм 10-15 тысяч долларов, о которых заявляла Анна Скороход, потому что беглый господин Онищенко озвучивал суммы, которым я склонен доверять, ведь слышал их и от других людей, это суммы в 200-300 тысяч за голосование за проект бюджета, например. Поэтому 5-10-15 тысяч... Я вообще считаю, что они должны столько получать, правда. В стране теневого капитала, где тебе могут подойти и предложить 500 тысяч долларов, депутат должен получать 10 тысяч долларов. С другой стороны, как это донести до общества, живущего в основе своей на прожиточный минимум? Они же этого не поймут", - заявил Тизенгаузен.

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