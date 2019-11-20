Мне трудно употреблять цензурную лексику после заявлений Сивохо: журналист

Журналист и блогер Кирилл Сазонов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новые заявления Сергея Сивохи о том, что украинцы должны простить Донбасс.

"Сивохо старый КВНщик и он может перевоплощаться в любой образ. Сейчас ему идеально подошел бы образ Бабки Яги в тылу врага, где враг - это мы. А он находится в роли засланого казачка, который помогает нам вовремя и красиво оформить капитуляцию. Переселенцев масса, я сам переселенец. И большинство переселенцев настроены проукраински. Логика была такова - мы утрачиваем свой дом, чтобы сохранить свой Дом, сохранить себя в Украине", - заявил Сазонов.

"То, что предлагает Сивохо - изменение риторики, извиниться, простить, забыть - он действительно думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится - ни через год, ни через два, ни через пять. Сам вопрос - готовы ли вы простить Донбасс - он не очень корректен. Из Донбасса масса проукраинских людей выехала. Они не ездят через КПВВ, как я не езжу, потому что я в Донецке в розыске как укроп-пропагандист , которого надо найти и обезвредить. Для тех, кто встал на сторону сепаров, коллаборационистов, нужен отдельный закон, их не надо прощать, понимать, уговаривать. По словам Сивохо, у меня сложилось впечатление, что мы все должны прийти и извиниться, что мы, такие нехорошие люди из Донецка, из Киева, из Львова, напали на Донецк. На самом деле, это неправда - была Россия, были ее союзники, они виновны и не факт, что мы готовы их прощать. Нам извиняться не за что", - отметил журналист.

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