Фанат Путина в комитете по национальной безопасности: комментарии юриста

Эксперт по политическим вопросам и конституционному праву Богдан Бондаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал слухи о том, что в комитет по вопросам обороны и разведки вошел ярый фанат Путина.

"У нас нет требования к народным депутатам быть добропорядочными. Он шел как мажоритарщик. Его выдвигала партия, но он сейчас находится в статусе внефракционного депутата ВР. Я просто скажу, почему его отправляют в этот комитет - ну, прямо над этим никто не задумывается и это не является ни для кого проблемой из тех депутатов, которые голосовали за те или иные постановления. Проблема не в том, что они назначили этого человека, а в том, что никто не может этого объяснить", - заявил эксперт по конституционному праву.

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