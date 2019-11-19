Нафтогаз и в дальнейшем будет судиться с Газпромом: эксперт по вопросам энергетики

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, будут ли подниматься вопросы в Украине относительно отказа от исков "Нафтогаза" против "Газпрома".

"Исходя из той позиции НАК" Нафтогаз", которая озвучена, Украина не собирается отказываться от любых исков, тем более результативных исков, которые обязывают "Газпром" выплатить довольно большие компенсации Украине. Я всегда отношусь критически к высказываниям руководителей НАК "Нафтогаза", но все эти судебные иски очень усложнили жизнь "Газпрома" по всему миру. Компания была вынуждена отказаться от некоторых планов, потому что могут быть применены санкции с принудительной оплатой долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", - заявил Рябцев.

Мы говорим "Газпром", думаем о Путине, говорим Путин, думаем о "Газпроме", добавил эксперт.

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