Главная Новости
19 ноября • обновлено в 13:02
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Женское предпринимательство в Украине: гендерные стереотипы

23
Читать материал на украинском

Координатор общественного альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала Международный день женского предпринимательства в Украине.

"Причиной того, что женщины не работают и отказываются от предпринимательской деятельности, является именно материнство. Значительное количество женщин отказывается от работы, поскольку они не имеют денег, чтобы оплатить няню, другая часть хочет воспитывать ребенка самостоятельно, и есть еще одна группа женщин, которые просто не верят в себя. А работодатели в свою очередь не создают гибких условий для того, чтобы женщина работала. Я думаю, что и государство могло бы пойти на встречу в этом вопросе и повысить женскую занятость. Я думаю, что это дало бы около 7% прироста к ВВП", - заявила эксперт .

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ирина Тишко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости